Bulgar kurtarma ekibi: Daha çok hayat kurtaramadığımız için üzgünüz

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, çalışmalarını tamamlayarak ülkeye dönen NDRB Başkanı Yasen Tzvetkov ve kurtarma ekibi üyelerini teşekkürlerini sunmak üzere büyükelçilik konutunda ağırladı.

Türkiye'deki çalışmalarını AA muhabirine anlatan Tzvetkov, "Bizim için bu görevi yerine getirmek bir onurdu ve daima yardıma hazırız. Afetin ilk saatlerinde yüzlerce sıradan vatandaş bize bağış yolladı. Bu bağışlar sayesinde ekiplerimiz hemen yola çıkabildi. Türk halkı bizi 'kahraman' olarak gördü. Hayır, kahraman değiliz, biz mütevazi sıradan insanlarız. Ve daha çok hayat kurtaramadığımız için üzgünüz." diye konuştu.

Tzvetkov, ilk aşamada Bulgaristan'dan 20 kişilik bir grup ve İsveç'ten eğitimli köpeklerle 2 kişiyle kara yoluyla Antakya'ya gittiklerini belirterek, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin desteğiyle bir sonraki aşamada 20 kişilik bir diğer ekibin Hatay'a ulaştığını söyledi.

Türkiye'deki afetten etkilenen illerde 7 günde enkaz altından 31 kişiyi canlı çıkardıklarını bildiren Tzvetkov, bunun, yurt dışında gerçekleştirdikleri ilk görevleri olduğunu kaydetti.

ORTAK EĞİTİM VE TATBİKATLARIN ÖNEMİ

NADRB Başkanı Tzvetkov, çok sevdikleri Türkiye'nin başına gelen bu faciadan mutlaka ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "Acılarımız ve gözyaşlarımız biraz hafiflediğinde, Türk dostlarımızla bu gibi doğal afetlere daha hazırlıklı olabilmemiz için ortak eğitim ve tatbikatlar yaparsak, daha da verimli oluruz." dedi.

İlk ekibin kara yoluyla Antakya'ya ulaşmasının 30 saat sürdüğünü, bölgeye daha erken ulaşmaları durumunda daha çok hayat kurtarmış olabileceklerini ifade eden Tzvetkov, sahada Türk polisinin, jandarmanın ve yerel halkın kendilerine muazzam destek verdiğini anlattı.

Kurtarma ekip üyeleri de Kahramanmaraş'ta kendilerine sağlanan polis eskortu sayesinde yoğun trafikte afet bölgesine hızlı ulaştıklarını ve en az 15 saatlik avantaj sağladıklarını aktardı.

İsmini vermek istemeyen bir ekip üyesi de "Türkiye'ye bu vesileyle ilk kez gittim. Büyük bir şey yapmadık, yapmamız gerekeni yaptık. Artık Bulgaristan'da olmamıza rağmen gönlümüz Türkiye'deki insanların yanında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA