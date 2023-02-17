AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda: Yıl dönümünde açıklanacak

Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketini Ukrayna'ya saldırı başlamasının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta açıklaması bekleniyor.

Son Güncelleme:
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda: Yıl dönümünde açıklanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi pazartesi Brüksel'de toplanacak.

Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığındaki toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak. Toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketine son şeklinin verilmesi planlanıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların detayları hakkında bilgi veremeyeceğini ancak yeni paketin 24 Şubat'ta kabul edilmesinin öngörüldüğünü aktardı. Aynı yetkili, devreye sokulacak yeni yaptırımların geniş, kapsamlı ve ciddi olacağını vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önceki gün yaptırımların içeriği hakkında paylaşımda bulunmuştu. Buna göre 10'uncu paket sanayi ve teknoloji ürünleri, çeşitli yedek parçalar ile hem askeri-sivil maksatla kullanılabilecek ürünlere ihracat yasakları ile mevcut yaptırımların ihlal edilmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemleri kapsıyor.

AB, yeni yaptırımların daha fazla etkili olması için Rusya'nın Çin gibi başka ülkelerden temin edemeyeceği birçok sanayi ürününü kapsamasını istiyor. Bunlar elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi hayati ürünler ile inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirebileceği anten veya vinç gibi ürünleri içeriyor.

İnsansız hava aracı, füze ve helikopter gibi silah sistemlerinde kullanılabilecek 47 elektronik bileşen ile nadir elementler ve termal kameralara da kısıtlama getirilmesi planlanıyor. AB, yasaklanan ürünlerin Rusya'ya farklı yollardan girmesini önlemek için çift kullanımlı ürün yaptırımları kapsamına ilk defa üçüncü ülke kuruluşlarını da dahil etmeyi hedefliyor.

AB FONLARININ UKRAYNA İÇİN KULLANIMI

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'ya siyasi, mali ve askeri desteğin devam ettirilmesi de görüşülecek.

Bu kapsamda AB'nin silah yardımı için kullandığı "European Peace Facility" adlı bütçe dışı fon aracının nasıl kullanılacağı değerlendirilecek. Bazı ülkelerin elindeki Mig-29 tipi savaş uçaklarının bu fon kullanılarak satın alınması ve Ukrayna'ya verilmesi gibi öneriler de toplantıda ele alınacak.

Estonya'nın gündeme getirdiği "AB ülkelerinin ortaklaşa silah ve mühimmat alımı yapması" teklifinin de toplantıda gündeme gelebileceği aktarılıyor.

İRAN VE AFGANİSTAN

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminde Ukrayna dışında İran ve Afganistan da bulunuyor.

Bakanların İran'da Mahsa Emini gösterileri nedeniyle protestoculara yönelik uygulamaları nedeniyle İran'a yeni yaptırımları kabul etmesi bekleniyor. Yaptırımların insan hakları ihlallerinde rolü bulunan kişi ve kuruluşları kapsayacağı belirtiliyor. İran'ın Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya askeri yardımlarının da bakanların masasında olacağı kaydediliyor.

Ayrıca Afganistan'da Taliban yönetiminin kız çocuklarının eğitimi, kadınların toplumdaki yeri, insani yardım kuruluşlarında kadınların görev yapmasına yasak getirilmesi gibi uygulamalarına nasıl karşılık verileceği konusu da Brüksel'deki toplantıda görüşülecek.

Afganistan halkına insani yardımları sürdürmek istediklerini aktaran AB yetkilileri, Taliban yönetimine şu aşamada bir yaptırımın gündemde olmadığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Avrupa Birliği Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Taliban, doğum kontrol yöntemlerini yasakladı Taliban, doğum kontrol yöntemlerini yasakladı
Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı
Mehmet Şef çileden çıktı. Bilmeden konuşmayın diyerek açıkladı Mehmet Şef çileden çıktı. Bilmeden konuşmayın diyerek açıkladı
İngiltere'de çocuklar depremzede yaşıtlarına yardım için oyuncaklarını sattı İngiltere'de çocuklar depremzede yaşıtlarına yardım için oyuncaklarını sattı
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri... Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri...
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..." İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı