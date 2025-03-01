Yaşam Süresi Azaldı 'Kebap' Suçlu İlan Edildi

Büyük Britanya’da yaşam süresinin giderek azalması krize neden oldu. Genç yaşta ölümlerin arttığı Glasgow ve Blackpool kentinde ise suçlu kebap ilan edildi. İşte nedeni…

Yaşam Süresi Azaldı 'Kebap' Suçlu İlan Edildi

Britanya'nın iki kentinde yaşam süresinin ülke ortalamasına göre düşmesi tartışmaları peşinde getirdi. Daily Mail gazetesinin haberine göre Glasgow ve Blackpool'da yaşam süresi ortalamanın çok altında düştü. Ülkede kadınlar için ortalama yaşam süresi 90'ı aşarken erkekler için ise 86 yıl 7 aya çıktı.

Yaşam Süresi Azaldı 'Kebap' Suçlu İlan Edildi - Resim : 1

SUÇLU BULUNDU

Glasgow'da ise kadınlar için ortalama yaşam süresi 78 yıl 3 ayken Blackpool'daki erkekler için ise bu süre 73 yıl 6 aya geriledi. Bu iki kentte yaşayanlar, sonuçlara şaşırmadıklarını söyleyerek sorunun kaynağının kebap olduğunu ileri sürdü. Kentte yaşayan vatandaşlar nüfusun büyük bölümünün kebapla beslendiğini, uyuşturucu ve ucuz alkol tüketiminin de çok yaygın olduğunu bu yüzden yaşam süresinin düştüğünü savundu.

Dorothy Gillies isimli bir vatandaş, insanların evde yemek yapmak yerine sürekli dışarıda yemek yediğini ve kötü beslendiğini söyledi.

Yaşam Süresi Azaldı 'Kebap' Suçlu İlan Edildi - Resim : 2

YAŞAM SÜRESİNDE SINIF FARKI

Büyük Britanya'nın resmi verilerine göre, yaşam süreleri ülkenin farklı bölgelerinde büyük değişim göstermekte. İngiltere, İskoçya ve Galler'deki yoksul mahallelerde yaşam süresi keskin bir biçimde düşerken daha varlıklı insanların yaşadığı yerlerde ortalama yaşam süresi, yoksul mahallelere göre neredeyse 13 yıl daha uzun.

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Kaynak: Haber Merkezi

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