Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
Obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri uzun yıllardır biliniyor. Ancak Japonya'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, kilo ve yaşam süresi arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.
Bilim insanlarının 10 yıl boyunca 350 bin kişi üzerinde yaptığı gözlemlere göre, normal kabul edilen vücut kitle indeksinin (VKİ) biraz üzerinde olan kişilerin ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi.
Araştırmaya göre, VKİ’si 23-24,9 arasında olan kadınlar ve 25-26,9 arasında olan erkekler, en düşük ölüm riskine sahip grupta yer aldı. Bu bulgu, ideal kilo aralığının biraz üzerinde olan kişilerin, aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olanlara kıyasla daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.
OBEZİTE RİSKİNE KARŞI UZMANLARDAN UYARI
Obezitenin yüksek tansiyon, diyabet, felç ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor. Ancak uzmanlar, ileri yaşlarda kilo almanın sanılanın aksine bazı avantajlar sağlayabileceğini belirtiyor.
Japon uzmanlar, yaşlılık döneminde beslenmenin ve vücut ağırlığının önemine dikkat çekerek, yaşın ilerledikçe vücudun kırılganlığının arttığını, bu sebeple, fiziksel güç ve bilişsel işlevlerin korunması için yeterli beslenmek ve bir miktar kilo almanın daha sağlıklı olabileceğini ifade ediyor.
İLERİ YAŞLARDA KİLO ALMAK NEDEN ÖNEMLİ?
Uzmanlar, yaşlanma süreciyle birlikte kas kaybı ve bilişsel işlevlerde gerileme gibi durumların ortaya çıktığını belirtiyor. Kırılganlık sendromu olarak adlandırılan bu süreç, kişilerin fiziksel dayanıklılığını azaltırken hastalık risklerini de artırıyor. Bu nedenle yaşlılık döneminde sağlıklı beslenmenin yanı sıra, vücut ağırlığının korunması ve hafif kilo artışının sağlık açısından daha avantajlı olabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları, obezitenin zararlı etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, ileri yaşlarda beslenme düzeninin doğru ayarlanmasının, yaşam süresini uzatmada etkili bir faktör olabileceğini belirtiyor.