Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı

Bilim insanlarının 10 yıl boyunca 350 bin kişi üzerinde yaptığı gözlemlere göre, normal kabul edilen vücut kitle indeksinin (VKİ) biraz üzerinde olan kişilerin ölüm riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, VKİ’si 23-24,9 arasında olan kadınlar ve 25-26,9 arasında olan erkekler, en düşük ölüm riskine sahip grupta yer aldı. Bu bulgu, ideal kilo aralığının biraz üzerinde olan kişilerin, aşırı zayıf ya da aşırı kilolu olanlara kıyasla daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.