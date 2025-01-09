Brezilya'da Uçak Faciası, İnişe Geçmek Üzereyken Bir Anda Alev Aldı

Dünyanın farklı bölgelerinden art arda gelen uçak kazası haberleri panik yaratıyor. Kazakistan ve Güney Kore’den sonra Brezilya’dan da uçak kazası haberi geldi.

Brezilya'nın en büyük kentlerinden Sao Paulo eyaletinin Ubatuba kentindeki Cruzeiro sahiline küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ubatuba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştü.

İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaynak: AA