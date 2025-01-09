İran'da Casusluk Suçlamasıyla Tutukluydu! İsviçre Vatandaşı Cezaevinde İntihar Etti

İran'ın Semnan eyaletinde casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan bir İsviçre vatandaşı, cezaevinde intihar etti. Semnan Eyaleti Başsavcısı Muhammed Sadık Ekberi, yaptığı açıklamada, "Bu kişi sabah saatlerinde koğuş arkadaşından kantinden yiyecek almasını istemiş ve koğuşta yalnız kaldığı süreyi fırsat bilerek intihar etmiş" dedi.

İran'da Casusluk Suçlamasıyla Tutukluydu! İsviçre Vatandaşı Cezaevinde İntihar Etti

İran’da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan bir İsviçre vatandaşı, cezaevinde intihar etti. Semnan Eyaleti Başsavcısı Muhammed Sadık Ekberi, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İsviçre vatandaşının sabah saatlerinde Semnan Cezaevi’nde intihar ettiğini açıkladı. Ekberi, mahkumun güvenlik güçleri tarafından casusluk suçlamasıyla tutuklandığını ve suçlamalara ilişkin belgelerin mevcut olduğunu belirterek, “Bu kişinin dosyası inceleme ve soruşturma aşamasındaydı” dedi.

'KOĞUŞTA KALDIĞI SÜREYİ FIRSAT BİLEREK...'

Ekberi, İsviçreli tutuklunun başka bir mahkumla özel bir hücrede kaldığını ifade ederek, “Bu kişi sabah saatlerinde koğuş arkadaşından kantinden yiyecek almasını istemiş ve koğuşta yalnız kaldığı süreyi fırsat bilerek intihar etmiş” ifadelerini kullandı. Ekberi, cezaevi yetkililerinin olaya derhal müdahale ettiğini ancak tüm çabalara rağmen mahkumun kurtarılamadığını belirtti.

Irak ve İran Arasında Kritik Suriye TemasıIrak ve İran Arasında Kritik Suriye TemasıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İran
Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor
İngiltere ve Letonya'dan Ukrayna'ya 30 Bin Dron Tedariki İngiltere ve Letonya'dan Ukrayna'ya 30 Bin Dron Tedariki
19 Vilayette Turuncu Kod Verilen Fransa’da Kar Esareti, 2 Kişi Hayatını Kaybetti Fransa’da Kar Esareti, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi