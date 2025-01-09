19 Vilayette Turuncu Kod Verilen Fransa’da Kar Esareti, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aşırı soğuk ve kar yağışının etkisinin devam ettiği Fransa'nın kuzeyinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi kavgan zeminden düşüp kafasına darbe aldı, evsiz bir kişi de soğuktan donarak öldü.

19 Vilayette Turuncu Kod Verilen Fransa’da Kar Esareti, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Soğuk havanın esir aldığı Fransa’da Meteoroloji Ajansı Meteo-France, daha önce 19 vilayet için turuncu kodlu alarm vermişti. Pas-de-Calais vilayetinde elektrik kesintileri yaşandı, olumsuz hava koşulları trafiği de aksattı.

19 Vilayette Turuncu Kod Verilen Fransa’da Kar Esareti, 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ülkenin kuzeyindeki kar yağışının ardından 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Haute-de-France bölgesinde Valilik, Lille şehri yakınlarında bir kişinin kaygan zeminde kayıp düşmesiyle kafasına aldığı darbenin ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

19 Vilayette Turuncu Kod Verilen Fransa’da Kar Esareti, 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Valilik, bir diğer ölüm vakasının da Valenciennes şehrinde gerçekleştiğini belirtti. Ölen kişinin evsiz olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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