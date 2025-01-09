19 Vilayette Turuncu Kod Verilen Fransa’da Kar Esareti, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Soğuk havanın esir aldığı Fransa’da Meteoroloji Ajansı Meteo-France, daha önce 19 vilayet için turuncu kodlu alarm vermişti. Pas-de-Calais vilayetinde elektrik kesintileri yaşandı, olumsuz hava koşulları trafiği de aksattı.

Ülkenin kuzeyindeki kar yağışının ardından 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Haute-de-France bölgesinde Valilik, Lille şehri yakınlarında bir kişinin kaygan zeminde kayıp düşmesiyle kafasına aldığı darbenin ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Valilik, bir diğer ölüm vakasının da Valenciennes şehrinde gerçekleştiğini belirtti. Ölen kişinin evsiz olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA