Lübnan’ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu, 99 Oy Aldı
Yaklaşık 2 yıldır siyasi krizin devam ettiği Lübnan’da yeni Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun oldu. Aoun, 128 sandalyeli mecliste 99 oy aldı.
Lübnan’da Eski Cumhurbaşkanı Michel Aoun'ın görev süresi Ekim 2022'de sona ermiş, ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle yeni cumhurbaşkanı seçilememişti.
Lübnan’da 2 yıldır devam eden siyasi kriz meclisin bugün yeni Cumhurbaşkanını seçmesiyle son buldu. Lübnan Meclisi’nde yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere gerçekleştirilen iki oturumda karar çıktı.
İlk turda 71 oy alan Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, ikinci turda 128 sandalyeli mecliste 99 oy alarak yeni Cumhurbaşkanı seçildi.
Kaynak: İHA
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