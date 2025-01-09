Mali'de 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Mopti bölgesinin Diangassagou mevkisinde planlanan terör saldırısının engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava ve karadan yapılan operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlere ait çeşitli mühimmat ile savaş malzemelerinin de ele geçirildiği bildirildi.

EL KAİDE VE IŞİD SALDIRILARI

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD’in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA