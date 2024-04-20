'Breaking Bad' oyuncusu Giancarlo Esposito: Parasızlıktan kendi cinayetimi planlıyordum

Oyuncu Giancarlo Esposito, parasızlık yüzünden bir zamanlar kendi cinayetini planladığını açıkladı.

'Breaking Bad' oyuncusu Giancarlo Esposito: Parasızlıktan kendi cinayetimi planlıyordum

Breaking Bad' dizisinde 26 bölüm boyunca Gus Fring karakterini canlandıran oyuncu Giancarlo Esposito, henüz dizide rol almadan önce parasızlık yüzünden kendi cinayetini planlamak zorunda kaldığını açıkladı.

Habertürk'ün aktardığına göre, 65 yaşındaki oyuncu katıldığı radyo programında, 2008'de iflas etmek üzere olduğunu, bu nedenle çocuklarına mali destekte bulunmak için kendisiyle ilgili çılgınca planları olduğunu anlattı. Eski eşi Joy McManigal'den dört kızı olan oyuncu, "Beynimdeki çıkış yolu şuydu: Biri intihar ederse hayat sigortası alınır mı? Karımın bunu neden sorduğum hakkında hiçbir fikri yoktu. Plan yapmaya başladım. Eğer beni öldürecek biri olsaydı, talihsizlik sonucu ölseydim, çocuklarım sigortayı alırdı" ifadesini kullandı.

Ölümü çıkış yolu olarak görse de çocuklarının ömür boyu yaşayacağı travmaya sebep olmak istemediğini belirten oyuncu, "Dört çocuğum vardı. Onların bir hayat yaşamalarını istedim. Zor zamanlardı. Kelimenin tam anlamıyla hayatta kalabilmeleri için kendimi yok etmeyi düşündüm. Bu bir çıkış yolu olduğuna dair ilk işaretti ama ben burada çocuklarımın yanında olmayacaktım. Sonra bunun geçerli olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü onlara vereceğim acı, ömür boyu sürecek ve uzaklaşmaya çalıştığım nesiller arası travmayı daha da uzatacak, hayat boyu sürecek bir travma olacak" dedi.

'TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK BREAKING BAD'Dİ

"Tünelin ucundaki ışık Breaking Bad'di" diyen oyuncu, parasal sıkıntılar yaşadığı, hatta cinayetini planladığı dönemden bir yıl sonra diziye katıldı.

Oyuncu, 'Breaking Bad'deki rolünün ardından 'The Mandalorian', 'Better Call Saul', 'The Boys', 'The Gentlemen' ve 'Parish' gibi dizilerde rol aldı.

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