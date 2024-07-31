Bosna Hersek'teki Orman Yangını Söndürüldü

Bosna Hersek'in Olovo şehri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 3 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Bosna Hersek'teki Orman Yangını Söndürüldü

Zenica-Doboj Kantonu'na bağlı Olovo şehri yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangını çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak itfaiye ekiplerinin karadan yaptığı müdahalenin yetersiz olması üzerine Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden hava desteği istendi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin havadan yaptığı ve 3 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Savunma Bakanı Zukan Helez, yangın bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Helez, burada yaptığı açıklamada, yangının havadan yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındığını ve çevre şehirlere doğru büyümeden söndürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

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