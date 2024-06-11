BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze’de ateşkes öngören 3 aşamalı karar tasarısı kabul edilmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.

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BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama

BMGK’de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze şeridinde kalıcı ateşkes öngören karar tasarısı kabul edildi. 15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı.

Karar tasarısının kabul edilmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas, "BMGK kararındaki kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, esir değişimi, yeniden inşa ve sivillerin dönüşü" hususlarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Gazze'de ateşkes" karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin, "BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

AB KARARDAN MEMNUN

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, AB'nin iki devletli çözüme dayanan kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yönelik siyasi sürecin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmaya ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik eşgüdümlü uluslararası çabayı desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.

Bu kararın derhal uygulanması için çağrıda bulunulan açıklamada, Biden'ın planına tam destek verildiği anımsatıldı.

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