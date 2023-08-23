BM'den Yunanistan'a çağrı: Göçmenler için endişeliyiz, kolluk kuvvetleri hesap vermiyor

BM Yunanistan'a güvenli ve tarafsız sınır koruma politikaları uygulama çağrısında bulundu. Açıklamada, Yunanistan'ın tehlike altındaki göçmenlere hızlı ve etkili yardım sağlayamaması, güvenli bir şekilde karaya çıkartamaması ile yeterli göçmenin kabulünü sağlayamamasından endişe duyulduğu kaydedildi

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BM'den Yunanistan'a çağrı: Göçmenler için endişeliyiz, kolluk kuvvetleri hesap vermiyor

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, Yunanistan'ın sınır koruma politikalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunanistan'ı güvenli ve tarafsız sınır koruma politikaları ve uygulamalarını benimsemeye çağırıyoruz. Yunan kolluk kuvvetlerinin dahil olduğu ihlallere ilişkin hesap verme zorunluluğunun bulunmamasını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ın tehlike altındaki göçmenlere hızlı ve etkili yardım sağlayamaması, onları güvenli bir şekilde karaya çıkartamaması ile yeterli göçmenin kabulünü sağlayamamasından endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, 11 Nisan'da Somali, Eritre ve Etiyopya'dan Yunanistan'a gelen ve aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu 12 sığınmacının maskeli kişilerce bir araya toplandığı, eşyalarının ellerinden alındığı ayrıca bu kişilerin zorla Midilli Adası'na götürüldüğü hatırlatıldı.

BM uzmanlarının bu olayla ilgili Yunanistan hükümetinden 7 Ağustos'ta detaylı bilgi talep ettiği kaydedilen açıklamada, "Nisanda yaşanan olaylar, insan hakları ihlalleri ve suiistimal iddiaları konusunda derin endişe duyuyoruz. Yunanistan'ı güç kullanımına ilişkin iç düzenleme ve benzer olayların yaşanmaması için alınan tedbirler hakkında bilgi vermeye çağırıyoruz. Görüntüleri kaydedilen, medya tarafından doğrulanan ve aktarılan şiddet, Avrupa'nın sınır koruma uygulamalarının ırkçı dışlamasını ve zulmünü ortaya çıkardı." denildi.

İddialara ilişkin şeffaf ve tarafsız soruşturma çağrısı
Ülkelerin, uluslararası insan hakları ve mülteci hukuku kapsamında, göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların karşılaştıkları tehlike ve riskleri ele alma yükümlülükleri olduğu hatırlatılan açıklamada, düzenli göç yollarının olmayışı, kısıtlayıcı göç politikaları, yabancı düşmanı söylemler ve hareket halindeki kişilerin yerinden edilmesine yönelik diğer faktörlerin bu durumu daha zorlaştırdığı belirtildi.

Yunanistan'a, kolluk kuvvetlerine yönelik geri göndermeme ve ayrımcılık yapmama ilkeleri ile yaşam hakkı ihlali ve sınırda şiddet iddialarına ilişkin şeffaf ve tarafsız bir soruşturma yapması çağrısı da açıklamada yer aldı.

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