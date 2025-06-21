BM'de Büyük Gaf! ABD'li İsmin İsrail İçin Söyledikleri Duyanları Şoke Etti

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ABD’nin Birleşmiş Milletler Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Cuma günü düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çekici bir ifadeye imza attı. Sözlerine İsrail’in bölgeye “kaos ve terör” yaydığını söyleyerek başlayan Shea, kısa bir duraksamanın ardından cümlesini düzeltti. Hedefin aslında İran olduğunu belirten diplomat, “İran hükümeti aynı zamanda bölge genelinde kaos, terör ve acı yayıyor” ifadesiyle konuşmasını sürdürdü.

Shea'nın bu sözleri, İran ve İsrail arasındaki son haftalarda tırmanan gerilimin gölgesinde geldi. İsrail, 13 Haziran’dan bu yana İran’ın nükleer ve askeri tesislerini hedef alan saldırılar düzenlerken, İran da bu saldırılara karşılık veriyor. Bölgedeki tansiyon, başta BM olmak üzere uluslararası kamuoyunun da yakın takibinde.

'BU KABUL EDİLEMEZ'

G7 liderlerinin bu hafta başında yaptığı ortak açıklamada da İran'ın, Orta Doğu’daki istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağı olduğu belirtilmişti. Shea da benzer bir tutum sergileyerek, İran'ın nükleer faaliyetlerine dair endişelerini dile getirdi. “İran, nükleer silah üretmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bu kabul edilemez” diyen Shea, BM Güvenlik Konseyi'ni, İran’a bu hedeflerinden vazgeçmesi için baskı yapmaya çağırdı.

Shea’nın konuşması, ABD’nin İran’a yönelik politikalarında kararlılığını ve İsrail’e verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu. Konuşma sırasında yaşanan dil sürçmesi ise diplomasi sahnesinde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: AA