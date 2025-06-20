Cenevre'deki Kritik Zirve Sona Erdi! Barış Umudu Yükseldi: 'Diplomasi Kapısı Aralanabilir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cenevre’de bir otelde düzenlenen İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasında üst düzey katılımlı toplantı sona erdi. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı.

'İRAN'IN EGEMENLİĞİNE DOĞRUDAN SALDIRI'

İsrail'in konutları, askeri üsleri ve nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve İran'ın egemenliğine doğrudan bir saldırı olarak nitelendiren Arakçi, İran'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Egemenliğimizi savunmaya kararlıyız ve toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi tüm gücümüzle savunacağız" dedi. Arakçi, İsrail'in eylemlerini "haksız saldırgan eylem" olarak nitelendirdi ve rejimi askeri kampanyasını meşrulaştırmak için durumu çarpıtmakla suçladı.

Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırganlığının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık bir ihlalini temsil ettiğini ve savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar oluşturduğunu vurguladı. Arakçi, "Bu haksız savaş için herhangi bir gerekçe, bu suça ortak olmak anlamına gelir," dedi ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri'nin üye devletlerini uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

'TARİHİ BİR AN'

Arakçi ayrıca saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, bunların İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan diplomatik bir süreç sırasında gerçekleştiğini belirtti. Saldırıyı "diplomasi ihaneti" ve uluslararası yasal çerçevelere önemli bir darbe olarak nitelendirdi.

Arakçi, İsrail'e karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirterek "Bu, insanlık medeniyeti için tarihi bir andır. Medeni bir ulus haksız bir saldırganlık savaşına girdiğinde dünya, her devlet, her BM mekanizması ve organı; saldırganı (İsrail) durdurmak, cezasızlığı sona erdirmek ve suçluları sorumlu tutmak için hemen alarma ve harekete geçmelidir" diye konuştu. Arakçi, kapanışta diyalog ve diplomasiye olan bağlılığını yineledi ancak İran'ın dış saldırılara karşı savunulmasının gerekliliğinin altını çizdi.

'SAYGILI VE CİDDİ GEÇTİ'

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İngiltere, Fransa ve Almanya'dan mevkidaşları ve Avrupa Birliği'nin dış politika şefi arasındaki görüşmeler "saygılı ve ciddi" geçti ve "tüm tarafların" görüşlerini içeriyordu.

IRNA'ya göre, yaklaşık üç buçuk saat süren görüşmelerde Abbas Arakçi, bakanlarla İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili tartışma ve müzakerelerde bulundu.

IRNA, "Bu sürecin devamında gündeme getirilen bazı konular daha da netleşerek diplomasinin önünü açabilir" ifadesini kullanırken, E3 ülkeleri ve AB'nin "tarihi bir rol oynamayı ve diplomasiyi ilerletmek için bir fırsat daha yakalamayı" umduğunu kaydetti.

'GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ'

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran ile görüşmelere devam etmekte kararlı olduklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Bu diplomatik adımın müzakerelerin yolunu açacağına inanıyoruz" diye konuştu. Barrot, Arakçi'nin nükleer ve diğer konularda müzakerelere devam etmeye kararlı olduklarını söylediğini aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD'nin sonraki müzakerelere ve çözüm arayışına katılmasının önemli olduğunu kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise görüşmeleri sürdürmek konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA