Blinken'dan 'İran' Açıklaması: 24 Saat İçinde Saldırabilir

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme isteği, Orta Doğu'da tansiyonu daha da yükseltti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili konuşan yetkililer, Blinken'ın, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını söyledi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.

Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.

'ASKERLERİ SAVUNMA AMAÇLI YOLLUYORUZ'

G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.

Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken "hayal kırıklığına uğramış gibi" göründüğünü belirtti.

Kaynak: AA