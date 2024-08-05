İran Tüm Gemileri Yaktı... 'Savaş Çıksa da Umrumuzda Değil, İsrail'i Vuracağız'

ABD medyası, İran’ın Orta Doğu’daki gerginliği ve bölgesel savaş riskini azaltmak için yapılan tüm çağrılarını reddettiğini yazdı. İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve artık bir savaş çıkma olasılığını da umursamadıkları belirtildi.

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İran Tüm Gemileri Yaktı... 'Savaş Çıksa da Umrumuzda Değil, İsrail'i Vuracağız'

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin, İran’ın başkenti Tahran’da suikastla öldürülmesinin ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının "gerginliği azaltılmak" için İran’a gittikleri öğrenildi. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre bakanlar, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve "İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilmesini de umursamadıkları" yanıtını aldı.

İRAN LİDERİNİN PLANLARINA DARBE VURACAK

Gazete, ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep ederek İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını yazdı.

NBC News’e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail’in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah’tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini bildirdi.

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