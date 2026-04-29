'Biz Olmasaydık...' Kral Charles'tan Trump'ı Susturan 'Fransızca' Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Kralı III. Charles, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da onuruna verilen devlet yemeğinde konuştu.

'SİZ FRANSIZCA KONUŞUYOR OLURDUNUZ'

Kral Charles, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ocak ayında sarf ettiği "ABD olmasaydı Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olacaktı" sözlerine doğrudan atıfta bulundu. Trump'a dönerek konuşan Kral Charles'ın şu sözleri salonda kahkahaya neden oldu:

"Sayın Başkan, kısa bir süre önce, ABD olmasaydı Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olacaktı demiştiniz. Acaba ben de; biz olmasaydık, siz Fransızca konuşuyor olurdunuz diyebilir miyim?"

'BEYAZ SARAY'I BİZ DE YENİDEN GELİŞTİRDİK'

Mizahi üslubunu Beyaz Saray'ın tarihi üzerinden sürdüren Kral Charles, Trump'ın gayrimenkul projelerine ve Beyaz Saray'da yapmak istediği fiziksel değişikliklere de esprili bir taş attı. 1814 yılındaki meşhur savaşı hatırlatan Kral, şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek söylemeliyim ki, biz İngilizler de elbette 1814 yılında Beyaz Saray’ın gayrimenkul olarak yeniden geliştirilmesi konusunda kendi girişimimizi yapmıştık."

'HARİTALARINIZ NOEL KARTI LİSTEMİZ GİBİ'

ABD'deki birçok eyalet ve şehir isminin İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin adını taşıdığını hatırlatan Charles, "Haritalarınız sanki çağlar boyunca bizim Noel kartı listemiz gibi okunuyor" diyerek iki ülke arasındaki derin bağlara dikkat çekti.

'DEMOKRATLARI HİÇ AYAĞA KALDIRAMADIM'

Kral Charles'ın Kongre'de yaptığı konuşmada Demokrat Partililer dahil herkesi ayağa kaldırmasından etkilenen Trump, Kral'ın hitabet yeteneğine övgüde bulundu. Trump, "Demokratları bile ayağa kaldırmayı başardınız. Ben bunu hayatım boyunca hiç başaramadım" diyerek espriye espriyle karşılık verdi.

Kaynak: Haber Merkezi