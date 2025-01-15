Bir Uçak Kazası Daha! İçindeki Herkes Öldü

Son zamanlarda artan uçak kazası haberlerine bir yenisi daha eklendi. İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü ve 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi'nin, Reşt kenti yakınlarında eğitim uçağının düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğu belirtilirken, uçağın modeline ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA