BioNTech’te Kriz, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarılacak

BioNTech, artan zarar ve düşen gelirler gerekçesiyle 1860 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Şirket, kaynaklarını kanser araştırmalarına yönlendireceğini açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, maliyetleri azaltmak ve stratejik dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla geniş çaplı işten çıkarma kararı aldı. Şirket, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 22’sine denk gelen 1860 çalışanın işine son verecek. Kovid-19 aşılarıyla öne çıkan şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde 531,9 milyon avro zarar açıkladı. Gelirlerse aynı dönemde yüzde 35 düşerek 118,1 milyon euroya geriledi.

TESİSLER KAPATILIYOR

Alınan kararlar kapsamında Almanya’daki Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen tesislerinin kapatılması planlanırken, Singapur’daki üretim faaliyetlerinin de sonlandırılması öngörülüyor. Bu adımlarla yılda yaklaşık 500 milyon euro tasarruf hedefleniyor.

KAYNAKLAR KANSER ARAŞTIRMASINA

Şirket, pandemi döneminde elde edilen 16,8 milyar euroluk nakit rezervi kullanarak odağını kanser araştırmalarına çevirecek. BioNTech, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi ve 2030’a kadar bu alanda küresel ölçekte önde gelen şirketlerden biri olmayı hedefliyor. Öte yandan işten çıkarma kararı Almanya’da tartışma yarattı. Sendikalar, devlet desteklerinden faydalanan bir şirketin çalışanlarını işten çıkarmasını eleştirerek karara tepki gösterdi.

Kaynak: AA

