8 Yılın En Sıcak Günü! 16 Kişi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’ın liman kenti Karaçi, son yılların en ağır iklim krizlerinden birini yaşıyor. 5 Mayıs 2026 itibarıyla etkisini artıran aşırı sıcaklar, şehri adeta bir fırına çevirdi. Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), hava sıcaklığının dün itibarıyla 44,1 dereceye ulaştığını duyurdu. Bu değer, kentte son 8 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

SOKAKLAR CENAZELERLE DOLU

Sıcak hava dalgasının bilançosu ise ağır oldu. Bölgede faaliyet gösteren Edhi Vakfı ve Chhipa Refah Derneği gibi yardım kuruluşları, hafta sonundan bu yana en az 16 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun evsizler ve uyuşturucu bağımlıları olduğu, bir kısmının cansız bedenlerinin sokaklarda bulunduğu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECE

Nem oranının yüksekliği nedeniyle hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaştığı Karaçi’de, halk serinlemek için her yolu deniyor. Şehir sakinlerinin parklardaki fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştığı, nehirlerde ve kanalizasyon hatlarına yakın su birikintilerinde kısa süreliğine de olsa rahatlamaya çalıştıkları görüntülendi.

'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Ulusal Sağlık Enstitüsü, sıcak çarpması (hyperthermia) riskine karşı acil durum protokolü yayımladı. Uzmanlar, özellikle yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde açık havada bulunmamasını ve bol sıvı tüketilmesini hayati bir zorunluluk olarak vurguladı.

Kaynak: İHA