Trump'tan İran'a Teslimiyet Çağrısı: 'Beyaz Bayrağı Kaldırmaları Gerekiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da katıldığı bir etkinlikte İran’a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'la yaşanan gerilimi 'savaş' yerine 'küçük çaplı bir çatışma' olarak tanımlayan Trump, Tahran yönetiminin bu süreçte zayıf durumda olduğunu savundu.

'İRAN'IN KAZANMA ŞANSI YOK'

Trump, İran’ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini iddia ederek, İran ordusuna ait gemiler ve çeşitli askeri unsurların hedef alındığını ileri sürdü. İran’ın mevcut durumda savaşma gücünün sınırlı olduğunu söyleyen Trump, "İran’ın kazanma şansı yok" ifadelerini kullandı.

TESLİMİYET İSTEDİ

Trump devamında "Belki beyaz bayrak görmeyeceksiniz ama İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor" dedi.

Trump ayrıca İran’ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu, petrol satışlarının azaldığını ve finansal sistemde ciddi sorunlar yaşandığını öne sürdü. İran’ın artık 'müzakere masasına dönmesi gerektiğini' savunan Trump, nükleer silah konusuna da değinerek bunun küresel güvenlik açısından büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA