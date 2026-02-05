Bill Gates'ten Jeffrey Epstein Açıklaması: 'Her Dakikasından Pişmanım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya, Jeffrey Epstein dosyalarının yarattığı sarsıntıyı konuşmaya devam ederken, adı bu dosyalarda geçen isimlerden biri olan Bill Gates sessizliğini bozdu. ABD’li teknoloji milyarderi Gates, Epstein ile geçmişte kurduğu temas nedeniyle derin bir pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Gates, Avustralya merkezli 9 News kanalına konuştu. Gates, Epstein’le 2011 yılında tanıştığını belirterek bu ilişkinin büyük bir hata olduğunu ifade etti.

"ONUNLA GEÇİRDİĞİM HER DAKİKASINDAN PİŞMANIM"

Gates, “Jeffrey ile 2011 yılında tanıştım. Odak noktası her zaman şuydu; çok zengin birçok insan tanıyordu ve onların küresel sağlığa bağış yapmasını sağlayabileceğini söylüyordu. Geriye dönüp baktığımda bunun çıkmaz bir yol olduğunu görüyorum ve onunla vakit geçirmekle aptallık ettim. Onu tanımış olmaktan pişmanlık duyan birçok kişiden biriyim.” dedi.

Son dönemde yayımlanan bazı belgelerde yer alan iddialara da değinen Gates, kendisine atfedilen yazışmaları reddetti. Konuyla ilgili olarak, “O e-posta hiçbir zaman gönderilmedi. E-posta sahte. Bu yüzden onun orada ne düşündüğünü bilmiyorum. Onunla geçirdiğim her dakikadan pişman olduğumu ve bunu yaptığım için özür dilediğimi bana yeniden hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Epstein’le ilişkilendirilen özel ada iddialarına da net bir yanıt veren Gates, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, “Ben adaya hiç gitmedim. Hiçbir kadınla da tanışmadım.” açıklamasında bulundu.

MELINDA FRENCH’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Konuya ilişkin açıklama yapan bir diğer isim ise Gates’in eski eşi Melinda French Gates oldu. Melinda French, doğrudan eski eşini hedef almazken, soruların muhatabının kendisi olmadığını vurguladı.

Melinda French, “Bu soruları bana değil, eski eşime sorun.” ifadelerini kullanırken, Epstein mağduru kadınlara duyduğu derin üzüntüyü de dile getirdi. French, “Gerçekten inanılmaz bir üzüntü. İnanılmaz bir üzüntü değil mi? Ve yine kendi üzüntüme bakıp o genç kızlara baktığımda, ‘Tanrım, bunlar o kızların başına nasıl geldi?’ diye düşünüyorum.” dedi.

