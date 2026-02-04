Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'dan Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarını tamamladı. Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.

Erdoğan’a dönüş yolculuğunda eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile kabineden çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili eşlik etti. Heyette savunma, enerji, ekonomi ve dış politika alanlarında görev yapan isimler de yer aldı.

Kaynak: AA