'Ya Bu Ya Hiç' Resti Masayı Dağıttı! ABD İran'ın Teklifini Reddetti

ABD ile İran arasında yapılması planlanan diplomatik görüşmeler çıkmaza girdi. Axios’un aktardığına göre Washington yönetimi, Tahran’ın görüşmelerin Türkiye yerine Umman’da yapılması yönündeki talebini reddetti. Tarafların format konusunda uzlaşamaması nedeniyle temasların çökme noktasına geldiği belirtildi. Habere göre ABD, İran’ın görüşme yeri ve katılımcı formatında değişiklik isteğini bir süre değerlendirdi ancak daha sonra bu talebi kabul etmeme kararı aldı. İran ise bölgesel ülkelerin sürece dahil edilmemesini ve görüşmelerin Umman’da yapılmasını şart koştu.

'BAŞKA SEÇENEKLERE BAKACAĞIZ'

Üst düzey bir ABD’li yetkili, Axios’a yaptığı açıklamada Washington’un tutumunu net sözlerle ortaya koydu. Yetkili, "Onlara ‘Ya bu, ya da hiç’ dedik. Onlar da ‘O zaman hiç’ dedi. Orijinal formatı kabul ederlerse bu hafta ya da önümüzdeki hafta görüşmeye hazırız. Hızlı bir anlaşma istiyoruz, aksi halde başka seçeneklere bakacağız" ifadelerini kullandı.

