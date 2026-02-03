Jeffrey Epstein Dosyaları Sonrası DMM’den 'Kayıp Çocuklar' İddialarına Net Yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yeniden gündeme gelen “Türkiye’de her yıl on binlerce çocuğun kaybolduğu” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, TÜİK verilerinin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve kamuoyunun yanıltıldığını vurguladı.

Jeffrey Epstein Dosyaları Sonrası DMM’den 'Kayıp Çocuklar' İddialarına Net Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili yeniden alevlenen tartışmalar, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığına ilişkin küresel endişeleri de beraberinde getirdi. Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye’deki kayıp çocuklara ilişkin geçmişte gündeme gelen iddialar da sosyal medya üzerinden yeniden dolaşıma girdi.

Kamuoyunda oluşan soru işaretleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Merkez, iddiaların daha önce de gündeme geldiğini ve 2024 yılında açık biçimde yalanlandığını ifade etti.

DMM’nin açıklaması şu şekilde:

“Sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu’ iddiaları doğru değildir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca kamu kurumları tarafından, ‘kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı’ başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' İddialarına Yönelik SoruşturmaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' İddialarına Yönelik SoruşturmaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' İddialarına Yönelik Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Epstein' Soruşturması
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ankara'da İnşaatta Göçük! Can Kaybı Var Ankara'da İnşaatta Göçük! Can Kaybı Var
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı