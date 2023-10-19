Biden'ın gazetecilere 'verdiği' yanıt sağlık sorunlarını yeniden gündeme getirdi: Ne dediği anlaşılmadı

ABD Başkanı Biden'ın İsrail dönüşü uçağında gazetecilerin sorularına birbirinden kopuk ve bağlamı anlaşılmayan sözlerle yanıt vermesi sağlığı konusundaki soruları yeniden gündeme getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail'e yaptığı ziyaretin ardından Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NE DEDİĞİ ANLAŞILMADI

Ancak 80 yaşındaki Biden'ın sözcükleri hatırlamakta zorlanması ve düşünce akışını kaybederek bağlamı anlaşılmayan, birbirinden kopuk ifadeler kullanması dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyada Biden'ın zihinsel sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin yorumlara sebep oldu.

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