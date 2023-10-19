İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'e iniş yaptı: 'Yanınızdayız'

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog İsrail’e gitti.

Başkent Tel Aviv’e inen Sunak, burada basına verdiği demeçte, "Her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek için buradayım. Tarifsiz, korkunç bir terör eylemine maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayız" diye konuştu.

Sunak’ın İsrail ziyareti, İngiltere basınında "İngiltere Başbakanı mevkidaşı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerde bulunacak ve Ortadoğu liderlerine 'çok fazla hayat kaybedildiğini' söyleyerek 'daha fazla tehlikeli tırmanıştan kaçınmaları' çağrısında bulunacak" ifadeleriyle aktarıldı.