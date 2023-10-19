İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'e iniş yaptı: 'Yanınızdayız'

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'e iniş yaptı. Sunak, burada İsrail'in yanında olduklarını bir kez daha tekrarladı.

Son Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Sunak İsrail'e iniş yaptı: 'Yanınızdayız'

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog İsrail’e gitti.

Başkent Tel Aviv’e inen Sunak, burada basına verdiği demeçte, "Her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek için buradayım. Tarifsiz, korkunç bir terör eylemine maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayız" diye konuştu.

Sunak’ın İsrail ziyareti, İngiltere basınında "İngiltere Başbakanı mevkidaşı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerde bulunacak ve Ortadoğu liderlerine 'çok fazla hayat kaybedildiğini' söyleyerek 'daha fazla tehlikeli tırmanıştan kaçınmaları' çağrısında bulunacak" ifadeleriyle aktarıldı.

Etiketler
İsrail Gazze İngiltere Saldırı
Son Güncelleme:
Canlı blog | İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı Canlı blog | İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı
Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak
Gazzeli sağlıkçı: Cesetleri bulamıyoruz, teşhis edemiyoruz ki nasıl sayacağız Gazzeli sağlıkçı: Cesetleri bulamıyoruz, teşhis edemiyoruz ki nasıl sayacağız
Bayat ekmekleri değerlendirin. Bu tarifle 1 tepsi dolusu börek mümkün Bayat ekmekleri değerlendirin. Bu tarifle 1 tepsi dolusu börek mümkün
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti!
İki ay sonra ağır vergiler geliyor: Bu ürünlere el sürülemeyecek! İki ay sonra ağır vergiler geliyor: Bu ürünlere el sürülemeyecek!
2024'te bizi neler bekliyor? İşte Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehanetleri! 2024'te bizi neler bekliyor? İşte Baba Vanga'nın tüyler ürperten kehanetleri!
Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı