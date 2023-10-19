Gazzeli sağlıkçı: Cesetleri bulamıyoruz, teşhis edemiyoruz ki nasıl sayacağız

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de insanların güvenli olduğunu düşündüğü için sığındıkları Ehli Arap Hastanesi vurulmuş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

10Haber'den Ersin Eroğlu'na konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve Şifa Hastanesi çalışanı Enver Atallah, “Biz sayı, rakam değiliz. Cenazeleri bulamıyoruz. Kaç kadın, kaç çocuk ne fark eder. Bu bir savaş suçu değil mi bunu tartışmamız gerekir. Cesetleri bulamıyoruz, teşhis edemiyoruz ki nasıl sayacağız. Burada ölenlerin yüzde 99’u sivil insan. Biden, Netanyahu yalan söylüyorlar" dedi.

Atallah, Gazze Şeridi’ne giriş-çıkış olmadığını belirterek ,“Kimseyi Gazze’ye sokmuyorlar. Özellikle de gazetecileri. Buradaki katliamı dünya görmesin istiyorlar. 12 günden beri kuşatma altındayız. Ne malzeme giriş çıkışı oldu, ne de insan giriş çıkışı. Hastanelerin durumu o kadar yoğun ki günde bir defa tuvalete gidebiliyorum” diye konuştu.

HASTANE SALDIRISI

Savaşın 12. gününde Filistin hükümeti ve Hamas yetkililerinin İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurduğunu ve en az 500 kişiyi öldürdüğünü açıklamasının yankıları sürüyor.

Hamas, hastanede meydana gelen patlamaya İsrail hava saldırısının sebep olduğunu söyledi ve yapılanı "savaş suçu" diye niteledi. İsrail ise saldırının arkasında kendilerinin olmadığını ve patlamaya İslami Cihad'ın ateşlediği roketlerin sebep olduğunu iddia etti. Gazze'deki en büyük ikinci militan grup olan İslam Cihad, bu iddiayı reddetti.

Hastane saldırısından kısa süre önce de Birleşmiş Milletler, Gazze'de binlerce kişinin sığındığı bir okulun vurulduğunu ve binlerce kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.