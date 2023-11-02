Biden: Gazze'de molaya ihtiyacımız var

ABD Başkanı Joe Biden, Minneapolis'te yaptığı bir kampanya konuşmasında İsrail-Hamas çatışmasına 'mola verilmesi' çağrısında bulundu. Başkan yaklaşık 200 kişilik bir gruba seslenirken bir kadın sözünü keserek, Biden’dan ateşkes çağrısında bulunmasını istedi. Kendisini bir haham olarak tanıtan kadın ayağa kalkarak, "Sayın Başkan, eğer Yahudi halkını önemsiyorsanız, bir haham olarak, ateşkes çağrısı yapmanızı istiyorum” dedi. Biden ise kadına karşılık olarak, “Bence bir molaya ihtiyacımız var” diyerek, bunun “mahkumları çıkarmak için zaman kazandıracağını” söyledi.

'EN BAŞINDAN BERİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEDİM'

Beyaz Saray yetkilileri daha sonra Biden'ın sözleriyle Hamas'ın elindeki rehineleri bırakmasını ve yardımı kastettiğini açıkladı. Joe Biden’ın konuşmasını bölen kadının salondan çıkarılmasının ardından ABD Başkanı yaşanan çatışmaların “karmaşık” bir konu olduğunu ve insanların duygularını anladığını dile getirdi. Biden, "Bu, İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık. Müslüman dünyası için de inanılmaz derecede karmaşık. Ben en başından beri iki devletli bir çözümü destekledim” dedi.

Konuşmasında Hamas'ın bir 'terör örgütü' olduğunu da söyleyen Biden, Gazze’ye yardım girmesi konusunda hem Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yi hem de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu ikna edenin kendisi olduğunu vurguladı.

BEYAZ SARAY 'ATEŞKES' ÇAĞRISI YAPMIYOR

Beyaz Saray, Gazze’de ateşkes çağrısı yapmıyor ancak yardımların ulaştırılması için “insani aralara ihtiyaç olduğunu” bildiriyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby dün yaptığı açıklamada, Biden'ın yeni atadığı İsrail Büyükelçisi Jack Lew'in yakında Ortadoğu'ya gönderileceğini ve "ABD'nin Filistinli sivillerin karşı karşıya kaldığı kötüleşen insani koşulları ele almak üzere insani bir duraklama için gerekli koşulları yaratma çabalarını desteklemekle görevlendirileceğini” söyledi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog dün NewsNation kanalında yayınlanan "The Hill" programına verdiği demeçte, Gazze'ye daha fazla yardım yapılması çağrılarına yanıt olarak, gerekli yardımların yapıldığını, “acil bir durum olmadığını" söyledi.