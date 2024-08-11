Beyaz Saray'da Kafalar Yine Çok Karışık! İsrail'e Silah Ambargosunu Reddeden Harris Katliamları Eleştirdi

Gazze'deki sivilleri katleden İsrail'e silah ambargosu uygulamayı reddeden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, şimdi de "ateşkes" gerektiğini söyledi. Harris, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü. Bir esir anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

Beyaz Saray'da Kafalar Yine Çok Karışık! İsrail'e Silah Ambargosunu Reddeden Harris Katliamları Eleştirdi

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Phoenix'te yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze'deki okulu hedef almasıyla ilgili konuştu.

İsrail'e olan açık desteğini her zaman vurgulayan ve geçtiğimiz günlerde İsrail'e yönelik silah ambargosunu desteklemeyeceğini dile getiren Harris, şimdi de İsrail'in sivil kayıpların önlenmesi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Harris, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü. Esirleri çıkarmamız gerek. Bir esir anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var. Bunun yapılması gerektiğini ne kadar vurgulasam azdır. Anlaşmanın hemen yapılması gerekiyor" diyerek ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada düzenlenen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.

Kamala Harris'ten Gazze'deki Katliama DestekKamala Harris'ten Gazze'deki Katliama DestekDünya

Kaynak: AA

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