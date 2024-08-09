Kamala Harris'ten Gazze'deki Katliama Destek

Kasımdaki seçimlerde başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dış politika danışmanı, Harris'in, Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail'e yönelik silah ambargosunu desteklemediğini açıkladı. Başkan Yardımcısı'nın, bu konuyu tartışmaya dahi açmadığı belirtildi.

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Kamala Harris'ten Gazze'deki Katliama Destek

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dış politika danışmanı Phil Gordon, konuyla ilgili medyaya yansıyan tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gordon, "Başkan Yardımcısı bu konuda net. İsrail'in İran'a ve İran destekli terör gruplarına karşı kendini savunabileceğinden emin olacaktır. Başkan Yardımcısı, İsrail'e yönelik bir silah ambargosunu desteklemiyor. Kendisi ayrıca Gazze'deki sivillerin korunması için çalışmaya ve uluslararası insani hukuku üstün tutmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

HARRIS İÇİN AMBARGO TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL

Öte yandan, Harris'in adı açıklanmayan bir yardımcısı, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Harris'in Michigan'da Filistin destekçisi bir grupla yaptığı görüşmede İsrail'e yönelik bir silah ambargosu fikrini tartışmaya açmadığını belirtti.

Joe Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz destek vermesinden rahatsız olan Demokratların oluşturduğu ve Michigan'daki ön seçimlerde Biden'a oy vermeyen seçmenleri bir araya getiren grubun, Harris ile yaptığı görüşmede, İsrail'e silah ambargosu konusunun ayrı bir toplantıda görüşülmesini talep ettiği bildirildi. Ancak Harris'in bu talebe olumlu yanıt vermediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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