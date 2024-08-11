Zelenskiy Sınır Ötesi Saldırıyı İlk Kez Duyurdu

Rusya'nın iki buçuk yıldır işgal etmeye çalıştığı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Syrskyi’den, "savaşı saldırganın topraklarına taşımaya yönelik eylemler" konusunda rapor aldığını açıkladı.

Zelenskiy, dün gece yaptığı açıklamada, “Başkomutan Syrskyi, cephe hattındaki durum ve savaşı saldırganın topraklarına taşımaya yönelik eylemlerimiz hakkında daha önce birkaç kez rapor vermişti. Bunun gerçekleşmesini sağlayan Savunma Kuvvetlerimizin her bir birimine teşekkür ediyorum. Ukrayna adaleti nasıl tesis edeceğini gerçekten bildiğini kanıtlamakta ve tam da ihtiyaç duyulan türden bir baskıyı (saldırgan üzerinde baskı) garanti etmektedir” dedi.

Ukrayna resmi makamları, daha önce Kursk’taki saldırılara ilişkin doğrulama yapmamıştı. Ukrayna lideri, bu açıklamasıyla Rusya topraklarında Ukrayna ordusunun faaliyetlerini resmi ağızdan teyit etmiş oldu.

Kaynak: DHA