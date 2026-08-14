Belçika’da Tadilat Sırasında Akılalmaz Keşif: Duvara 9 Milyon Euroluk Altın Gizlenmiş

Belçika’nın Dendermonde kentinde tadilat yapılan eski bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu. İşçilerin bodrum katındaki duvarı sökerken keşfettiği sandıktan altın külçeleri ve sikkeler çıkarken, hazinenin kime ait olduğu ve ne zaman saklandığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Belçika’da Tadilat Sırasında Akılalmaz Keşif: Duvara 9 Milyon Euroluk Altın Gizlenmiş
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Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu.

Belçika’da Tadilat Sırasında Akılalmaz Keşif: Duvara 9 Milyon Euroluk Altın Gizlenmiş - Resim : 1

TADİLAT YAPAN İŞÇİLER BULDU

Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu. İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Daha sonra bina sahibi CAW ve kolluk kuvvetleri bilgilendirildi. Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.

Belçika’da Tadilat Sırasında Akılalmaz Keşif: Duvara 9 Milyon Euroluk Altın Gizlenmiş - Resim : 2

SAHİBİ BİLİNMİYOR

Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Yaklaşık 9 milyon avro değerindeki hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenemedi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi.

Kaynak: AA

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