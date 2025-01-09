Bedava Jeton İçin İzdiham Çıktı, Ölü ve Yaralılar Var

Hindistan'da bedava jeton için izdiham çıktı. 6 kişi hayatını kaybederken onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bedava jeton için izdiham çıktı. Çıkan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Tirupati'de 10 Ocak'ta başlayan Hindu bayramında bir tapınağı ziyaret etmek isteyen 4 bin kişi, ücretsiz dağıtılan jetonları almak için gişeye akın etti. Yaklaşık 2 bin yıllık tapınağı ziyaret etmek amacıyla çarşamba gününden itibaren kuyruğa girenler arasında kapıların açılmasıyla izdiham çıktı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA

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