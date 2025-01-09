Rusya'nın Saldırısında 13 Ukraynalı Öldü

Rusya’nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya kentine saldırısında, en az 13 kişinin öldüğü, 10’u ağır yaralı 113 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD’de Biden yönetimi, görev süresi dolmadan Ukrayna’ya 500 milyon dolar değerinde ek silah ve ekipman desteğinde bulunacağını açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, Zaporijya kentine yönelik Rusya saldırısının en az 13 kişinin ölümüne ve 113 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, saldırının yüksek katlı apartman bloklarının, bir sanayi tesisinin ve bölgedeki altyapının zarar görmesine neden olduğu bildirildi.

Bölge valisi Ivan Fedorov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin iki hedefli bomba kullanarak bir yerleşim bölgesini hedef aldığını söyledi. Fedorov, saldırıdan sonra hastaneye kaldırılan 60 yaralıdan 10'unun durumunun ağır olduğunu belirterek, bugünün Ukrayna’da resmi yas günü ilan edileceğini belirtti.

UKRAYNA'YA EK SİLAH VE EKİPMAN DESTEĞİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ukrayna'ya mevcut askeri stoklarından 500 milyon dolar değerinde ek silah ve ekipman sağlayacak. ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, bunun 20 Ocak’ta görevden ayrılacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna’ya son askeri yardım paketi olacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün Ukrayna Savunma İletişim Grubu'nu (UDCG) Almanya'nın Ramstein kentinde son kez ağırlıyor. Bu toplantıdan çıkacak planlamanın, Ukrayna’ya 2027 yılına kadar sürdürülebilir askeri destek sunmayı hedeflediği Pentagon yetkilileri tarafından açıklandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Austin’in yöneteceği toplantıya katılacağını belirtti. UDCG Rusya'nın 2022'de başlattığı savaştan bu yana, Kiev'e 126 milyar dolar değerinden fazla silah, eğitim ve ekipman sağladı. Yaklaşık 50 ülkenin yer aldığı UDCG’nin sağladığı yardımların yarısından fazlası olan (yaklaşık 66 milyar dolar) ABD tarafından sağlandı.

KELLOG: TRUMP, PUTİN’E TAVİZ VERMEYECEK

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilciliği’ne seçtiği Keith Kellogg, ABD merkezli Fox News’e verdiği röportajda Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taviz vermeyi planlamadığını söyledi.

Kellogg, "Önemli olan, Trump'ın Putin veya Ruslara bir şey vermek gibi bir amacı olmadığını anlamaktır. Aslında, Trump, Ukrayna'nın ve onun egemenliğinin korunmasını istiyor... Çatışmayı dürüst ve adil şartlar altında çözmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce Biden yönetiminin Ukrayna savaşındaki pozisyonunu ve Ukrayna’ya yardımlarını eleştirmiş ve Biden yönetimin savaşı kışkırttığını söylemişti.

Kaynak: ANKA