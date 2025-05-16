Bebeğe Fare Saldırısı! Beşiğinde Kanlar İçinde Kaldı, Aile Gözaltına Alındı

Tüm dünyada şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara karşı işlenen suçlar giderek artarken, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşanan bir olay tüm ülkenin kanını dondurdu. Akayla Bearden ve Justin Bearden isimli bir çift, 6 aylık kız bebeklerini "büyük bir farenin yemeye başlamasının" ardından gözaltına alındı.

İKİZİNDE DE ISIRIK İZLERİ BULUNDU

Polisin açıklamasına göre; her şey Akayla'nın, kızını beşiğinde kanlar içinde ve kollarında, kafasında, kulaklarında ve yüzünde ısırık izleri bulmasıyla başladı. Derhal 911 Acil Durum Müdahale Hattı'nı arayan kadın, durumu yetkililere anlattı. Olay yerine gelen ekipler, bebeği hemen bölgeye yakın bir hastaneye nakletti. Polis, 6 aylık bebeğin ikizi olan diğer bebeğin de ayaklarında hafif ısırık izleri tespit ettiklerini aktardı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Yetkililerin açıklamasına göre çift, karakolda verdikleri ifadelerinde, son birkaç aydır evlerinde büyük fareler olduğunu ve bu ciddi sorunu bildiklerini itiraf etti. Akayla ve Justin Bearden çifti, olayın ertesi günü 13 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakıldı ve çocuklarını görmeleri yasaklandı. Çift, 31 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.

KAMUOYU TEPKİ GÖSTERDİ

Çiftin ikiz bebekleri dahil üç çocuğu, polis kararıyla devletin sosyal hizmetler departmanında gözetim altına alındı. Olay hakkında soruşturma devam ederken, ağır yaralanan 6 aylık kız bebeğin bir süre daha hastanede kontrol altında tutulacağı belirtildi. ABD halkı, yaşanan olaya büyük tepki göstererek olaydan sorumlu olan ebeveynlerin cezalandırılması gerektiğini savundu.