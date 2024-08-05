Bangladeş'te Hükümet Devrildi! Göstericiler Sarayı Basınca Başbakan Kaçtı

Bangladeş'te hükümetin istifasını talep eden göstericiler, Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı. Başbakan, baskının ardından askeri helikopterle konutundan ayrıldı. Bangladeş ordusu, Şeyh Hasina'nın gidişinin ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

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Bangladeş'te Hükümet Devrildi! Göstericiler Sarayı Basınca Başbakan Kaçtı

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlayan protestolar çığ gibi büyüyor. Öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etti. Protestolarda en az 147 kişi hayatını kaybetti.

İSTİFA MI ETTİ?

Protestocular Başbakan Hasina'dan polis şiddeti için özür dilemesini, internet bağlantılarının tekrar sağlanmasını, üniversitelerin açılmasını ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyor.

Hükümetin istifasını isteyen göstericiler, son olarak Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı. Ordu komutanı siyasi parti liderleriyle toplantı yaparken, Başbakan askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçti. Birçok kaynak Şeyh Hasina'nın istifa ettiğini bildirdi.

Bangladeş ordusu da, Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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