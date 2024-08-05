Filipinler'i Çifte Felaket Vurdu! Can Kaybı Artıyor

Filipinler, bir haftadır iki tropikal kasırganın pençesinde. 6 milyonu aşkın kişinin etkilendiği kasırgalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Filipinler'i Çifte Felaket Vurdu! Can Kaybı Artıyor

Filipinler'de etkili olan Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, ülkedeki Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, kasırgalardan yaklaşık 6,22 milyon kişinin etkilendiği ve 8 bin 574 binanın hasar gördüğü bildirildi.

48 ÖLÜ, 36 BİN TAHLİYE

Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, kasırgalardan etkilenen yaklaşık 36 bin kişinin tahliye merkezlerine yönlendirildiği belirtildi.

Filipinler'de temmuz sonundan beri etkisini gösteren Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları, ülke genelinde aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı. Ülkenin çoğu bölgesindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda yol geçici olarak ulaşıma kapatılmış, 118 il ve ilçede de "afet durumu" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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