'Kara Pazartesi' FED'i Harekete Geçirdi: Acil Toplanıyor

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesinin ardından etkili olan satış dalgası, haftanın ilk işlem gününde daha da şiddetlendi. Küresel etki, yurt içi piyasalara da yansıdı. Sert kayıpla açılan Borsa İstanbul, iki kere devre keserken, gram altın ve dolar/TL tarihi zirvelerini tekrarladı. Öte yandan, Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) ise, yükselerek 305 puana çıktı.

BORSA İSTANBUL'DA DEPREM

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,72 düşüşle 9769 puandan başladı. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Borsa, açılışın hemen ardından devre kesti ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. 10.25'te yeniden işlem görmeye başlayan Borsa, sert düşüşün devamının ardından yeniden devre kesti.

ASYA PİYASALARI TEPETAKLAK

Tayvan Taiex endeksi yüzde 8,4 düşüşle 19,830 puan ile tarihin en kötü kapanışını yaptı. Japonya’da Nikkei endeksi yüzde 12 düşüşle 31,458 puan, Topix endeksi de yüzde 12 düşüşle 2,227 puandan kapandı. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 6,2; S&P 500 vadelileri ise yüzde 3,1 düştü.

KRİPTO PARALAR ÇAKILDI

ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleriyle, kripto paralarda sert satışlar yaşanıyor. Küresel piyasalardaki riskten kaçınma krizinden etkilenen Bitcoin, 50 bin doların altını gördü ve Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saatte yüzde 18'e yakın değer kaybetti. Lider kripto para birimi böylece yaklaşık 6 ayın dibini gördü.

Ethereum ise, 2021 yılından bu yana en büyük düşüşünü yaşarken, ETH'deki kayıp yüzde 25'e ulaştı. Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 15,70 oranında değer kaybederek 1,81 trilyon dolara geriledi.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı, bu bileşenlerindeki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2657 liraya çekti. Gram altın şu sıralarda yüzde 0,59 kayıpla 2593 liradan alıcı buldu.

DOLARDAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

TÜİK'in temmuz ayı enflasyonunun yüzde 3,23 olarak açıklaması sonrası dolar 33,3542 lirayı, euro ise 36,5778 lirayı gördü.

FED ACİL TOPLANIYOR

Piyasalardaki 'kara pazartesi' sonrası ABD Merkez Bankası'nın acil toplantı kararı aldığı iddia edildi.