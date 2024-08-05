Borsa 10 Ay Sonra İlk Kez Böyle Dibe Vurdu! İki Kez Devre Kesti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puanla başladı. İki kez devre kesici uygulandıktan sonran BIST100 endeksi yüzde 7,7 düşerek 9733,35 puana geriledi.

Böylece 9 Ekim 2023’ten beri 5 dakikalık veriler bazında en büyük anlık düşüş olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı.

ASYA'DA SERT DÜŞÜŞ

Küresel piyasalar da, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden olurken, Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 13'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DEVRE KESİCİ SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

BIST'ten yapılan ilk açıklamada, "Saat 09:55:22 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Saat 10.25 itibarıyla da Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti. Eşleştirme işlemleri başladıktan sadece 9 saniye sonra devre kesici sistemi tetiklendi. BIST100 endeksi yüzde 7,7 düşerek 9733,35 puana geriledi.

Kaynak: AA