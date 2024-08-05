Fitch, İstanbul'un Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 5 Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'nin dört büyükşehir belediyesinin kredi notlarını açıkladı. Fitch, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi cinsinden tahvil temerrüt notlarını (IDR) "B+" olarak teyit etti. İstanbul’un kredi notunun görünümü ise, belediyenin işletme dengesindeki iyileşme nedeniyle "durağan"dan "pozitif"e yükseltildi.

Fitch Ratings ayrıca, Ankara, Bursa ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri için de kredi notlarını "B+" olarak belirledi ve bu notların görünümünü "pozitif" olarak değerlendirdi.

Bu güncellemeler, büyükşehir belediyelerinin mali durumlarındaki gelişmeleri yansıtırken, kredi derecelendirme kuruluşunun bu şehirlerin ekonomik ve finansal performanslarına olan olumlu bakış açısını ortaya koyuyor. İstanbul’un not görünümündeki artış, belediyenin mali yönetimindeki iyileşmeleri ve operasyonel performansını gözler önüne seriyor. Diğer şehirler ise "pozitif" görünüm ile desteklenmiş durumda.