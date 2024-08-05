ENAG Temmuz Enflasyonunu Açıkladı
Bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) temmuz enflasyon verilerini açıkladı. ENAG, aylık enflasyonu yüzde 5,91, yıllık enflasyonu yüzde 100,88 olarak hesapladı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.
ENAG haziran ayı enflasyonu oranını ise yüzde 4,27 olarak duyurmuştu. ENAG'a göre, haziran ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.
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