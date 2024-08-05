ENAG Temmuz Enflasyonunu Açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

ENAG haziran ayı enflasyonu oranını ise yüzde 4,27 olarak duyurmuştu. ENAG'a göre, haziran ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.