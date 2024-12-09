Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Teması: BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Teması: BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; görüşmede Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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