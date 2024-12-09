Tel Rıfat ve Münbiç Operasyonlarının Kilit İsminden İlk Röportaj

Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Esad rejimi düştü. Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Tel Fırat ve Münbiç'in Komutanı Seyfeddin Ebubekir Polat, tv100 program sunucusu Kübra Par ile özel röportaj yaptı.

Polat, "Operasyonu başlattık üç gün önceden çalışmalar devam etti. Münbiç stratejik olarak en önemli şehirlerden biri. Türk sınırı ile eskiden beri bir coğrafyası var çok önemli bir şehir Türk sınırına yakın olduğu için. PKK geldi o bölgelere el koydu. Bölgeden oluşan kısımlarda Kürt de var Arap da var. Bu PKK’nın Münbiç’te yaptıkları şey şu oldu. Oradaki Arapları zorla çıkardılar çünkü oradaki Araplar Suriye’deki muhaliflerin en büyük destekçileriydi" dedi.

Kübra Par'ın "Türkiye'de çok sayıda Suriyeli sığınmacı var. Onlar sizce geri dönebilecekler mi?" sorusuna Polat, "Öncelikle biz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizim oradaki halkımızı iyi karşıladılar. Başka devletlere göç eden halkımız inşallah Allah'ın izniyle yakın bir zamanda geri ülkemize dönecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100