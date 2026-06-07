Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Görüşmede bugün artan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele alındı.

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Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle yaptığı telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran ordusu, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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