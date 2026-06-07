Trump'tan İran ve İsrail'e Çağrı: 'Yeter Artık, Masaya Dönün'

İsrail ile İran gerilim yeniden yükselince ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'a "Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" sözleriyle seslendi.

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Trump'tan İran ve İsrail'e Çağrı: 'Yeter Artık, Masaya Dönün'
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İran, ABD'yle süren müzakerelerde anlaşma çıkması beklenirken İsrail'i füzelerle hedef aldı. Tahran yönetimi, saldırının gerekçesi olarak İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da devam ettiği saldırılarını gösterdi.

Tansiyon yükselirken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Fox News'e konuşan Trump, saldırının taraflar arasında yürütülen diplomatik çabalara zarar verdiğini söyledi. Anlaşmaya çok yaklaşıldığını belirten Trump, "Bir anlaşmanın pazartesi, salı ya da çarşamba günü imzalanabileceğini düşünüyordum. Ancak şimdi bu gelişmeler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

HER İKİ TARAFA DA ÇAĞRI

İran'a çağrıda bulunan Trump, "Füzelerinizi fırlattınız, artık yeter. Masaya dönün ve anlaşmayı tamamlayın" dedi. Trump ayrıca İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarından memnun olmadığını dile getirerek, bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğine işaret etti. Axios'a da konuşan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar, 8 Nisan'da varılan ateşkesle büyük ölçüde durmuştu. Ancak ateşkes sonrasında yürütülen müzakerelerde taraflar temel anlaşmazlık başlıklarında uzlaşma sağlayamadı.

İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün korunmasını, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılmasını ve savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini talep ediyor. Washington ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmasını ve Hürmüz'deki durumun çatışma öncesi şartlara dönmesini istiyor. Tahran yönetiminin üzerinde durduğu başlıklardan biri de İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi. Ancak İsrail, İran destekli Hizbullah'a karşı operasyonlarını sürdürdüğünü savunarak bu talepleri kabul etmiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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