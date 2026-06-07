Lübnan Saldırısına Misilleme: İran'dan İsrail'e Füze Yağmuru

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İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından İran'dan misilleme geldi. İran, İsrail'i balistik füzelerle hedef alırken, ülkenin kuzeyinde alarm sirenleri devreye girdi.

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu. Art arda gelen saldırı dalgaları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalarken, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için devreye girdiği belirtildi.

UÇUŞLAR DURDU, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Saldırılar nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu, okullar tatil edildi. İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de alarm sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İRAN'DAN ÜST ÜSTE AÇIKLAMA

İranlı yetkililer saldırının, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava harekatına karşılık gerçekleştirildiğini açıkladı. İsrail'in saldırısında ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile ABD'nin ateşkes ihlallerine karşılık verdiklerini belirterek, "Siz sadece güç dilinden anlıyorsunuz. Direniş Cephesi de size aynı dille cevap verecektir" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaat yerine getirildi" mesajını yayımladı.

Son olarak bir açıklama da İran lideri Mücteba Hamaney'den geldi. Hamaney’in sosyal medya hesaplarından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır" mesajı paylaşıldı.

İSRAİL'DE ACİL TOPLANTI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'dan gelen saldırının ardından Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik kurumlarının üst düzey yöneticileriyle acil güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA