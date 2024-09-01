Azerbaycan'da Oy Kullanma Sona Erdi

Azerbaycan Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7’nci kez sandık başına gitti. Azerbaycanlılar milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

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Azerbaycan'da Oy Kullanma Sona Erdi

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gitti. Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik Meclis için 990 aday yarıştı. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağı öngörülüyor.

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERDE DE SANDIKLAR KURULDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapıldı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi ile Hocalı, Hocavend, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı, Laçın ve Kelbecer'de seçmenler oy kullandı.

SEÇİM ÖNE ALINMIŞTI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Azerbaycan Sandık Başında: Milli Meclis Seçimleri BaşladıAzerbaycan Sandık Başında: Milli Meclis Seçimleri BaşladıDünya

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması kararı almıştı.

Kaynak: AA

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