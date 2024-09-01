Rusya'dan Çarpıcı Açıklama! 'Türkiye Askerlerini Suriye'den Çekmeye Hazır'

Türkiye ile Suriye arasında son dönemde "normalleşme" rüzgarları eserken, Suriye lideri Beşar Esad, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını belirtmişti. Bunun ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Russia Today'e röportaj veren Lavrov, Türkiye, Suriye ve İran ile birlikte, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek üzere toplantı yapmayı planladıklarını söyledi.

'SURİYE TARAFI ASKERLERİN ÇEKİLMESİNDE TAVİZSİZ'

Sergey Lavrov, "Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmek konusunda görüşmeye hazır olduğunu ancak henüz belirli koşullar üzerinde anlaşmaya varılmadığını" dile getirdi. Bakan Lavrov, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz" dedi.

Lavrov, normalleşme süreciyle ilgili "Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilmesine ilişkin net bir karar alınması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.